Во Франции заявили, что членство Украины в ЕС не положит конец конфликту

В Елисейском дворце уверены, что процедура вступления Украины в Евросоюз не положит конец конфликту, а сроки вступления страны не могут сократиться до нескольких дней. Об этом написала газета Le Mondе.

«Принять Украину, где живет 41 миллион человек, — это не то решение, которое принимается за выходные. Не процедура членства положит конец войне», — сказал собеседник издания.

Газета отметила, что для Москвы вступление Украины в ЕС стало бы «красной тряпкой, которой европейцы решили не размахивать».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС в условиях конфликта.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы.

Сейчас заявка Украины на постоянное членство в Евросоюзе находится на стадии рассмотрения, она передана Еврокомиссии.