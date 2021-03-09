Во Франции задержан 11-летний мальчик, обещавший отрезать голову мэру города

Мэр коммуны Рийе-ля-Пап (около французского Лиона) Александр Венсанде опубликовал в Facebook фотографию надписи на стене. В ней неизвестный грозился отрезать ему голову и поджечь муниципалитет. В тот же день полиция сообщила о задержании подозреваемого.

Местное издание LyonMag сообщило, что речь идет об 11-летнем мальчике, задержанном с поличным. Он входил в группу из пяти человек, которая оставляла угрозы в адрес мэра и полиции на стенах школьного комплекса.

«Учитывая его возраст, к этому несовершеннолетнему будет применена мера, альтернативная судебному преследованию. Расследование продолжается для выявления и допроса других виновных в этом действии», — заявил прокурор Лиона Николя Жаке.

Французская полиция начала оперативно реагировать на подобные угрозы после убийства учителя Самэля Пати. Его обезглавил ученик за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мохаммеда.

Позже стало известно, что 13-летняя ученица, рассказавшая о его «исламофобии», оболгала педагога. В этот день ее вообще не было в школе.