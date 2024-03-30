Мир 30 марта 2024, 23:54 Во Франции забраковали план Макрона против России Echos: французские солдаты не помогут Украине изменить ситуацию на фронте РИА «Новости»

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Если французские войска отправят на Украину, то ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины не изменится. Об этом сообщило Echos.

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально повлиять на ситуацию в пользу Украины», — отметили в материале.

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По словам автора статьи, преимущество останется на стороне российской армии, даже несмотря на французские батальоны с подкрепленными военно-воздушными силами. Он напомнил, что у российских солдат много управляемых бомб.

Кроме того, без остальных союзников Украина и Франция не смогут поставить против России серьезный барьер вдоль Днепра в Запорожской области и рядом с Одессой.

Ранее стало известно, что в США раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину. Такие действия назвали шагом к прямой войне с Россией.