30 марта 2024, 23:54
Во Франции забраковали план Макрона против России
Echos: французские солдаты не помогут Украине изменить ситуацию на фронте
Если французские войска отправят на Украину, то ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины не изменится. Об этом сообщило Echos.
«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально повлиять на ситуацию в пользу Украины», — отметили в материале.
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По словам автора статьи, преимущество останется на стороне российской армии, даже несмотря на французские батальоны с подкрепленными военно-воздушными силами. Он напомнил, что у российских солдат много управляемых бомб.
Кроме того, без остальных союзников Украина и Франция не смогут поставить против России серьезный барьер вдоль Днепра в Запорожской области и рядом с Одессой.
Ранее стало известно, что в США раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину. Такие действия назвали шагом к прямой войне с Россией.
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Франция
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