Во Франции выявили рекордное количество заболевших СОVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 24 часа почти 13,5 тысячи человек получили положительный результат на SARS-cov-2.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на санитарную службу страны Santé publique, накануне во Франции отметили 13 215 новых зараженных коронавирусом нового типа.

С момента начала пандемии опасным вирусом во Франции заразились более 442 тысяч человек. Новых больных за 19 сентября стало на 13 498 человек больше. За минувшие сутки скончались 26 человек, всего 31 274 умерших, уточнила «Газета.ru».

За последнюю неделю были госпитализированы 3853 больных, и 593 из них находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Париже возобновились протестные акции «желтых жилетов» после окончания сезона отпусков. Сотрудники правоохранительных органов стараются не допустить большого скопления людей с помощью дубинок и слезоточивого газа. Сейчас в стране действуют ограничительные меры из-за пандемии.