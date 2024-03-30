Мир 30 марта 2024, 22:03 Во Франции указали на панику Запада из-за поражения Украины Филиппо заявил о явной победе России на фоне паники в НАТО Официальный сайт президента Украины

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Запад впал в панику из-за осознания поражения в конфликте на Украине. Свое мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил в соцсети Х.

По его мнению, об этом говорят наблюдающиеся на Западе «словесные ажиотажи, поставки оружия и бредни о „военной экономике“». Филиппо уверен, что все это делается, чтобы скрыть тотальную панику системы.

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«Россия явно победила, НАТО проиграл!» — отметил он.

По словам политика, единственным разумным решением в сложившихся реалиях станут мирные переговоры, а не истерика.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры европейских стран обсудили вероятную отправку военного контингента на Украину, но не смогли прийти к общему консенсусу.

Воинственные планы Макрона по отправке вооруженного контингента на территорию Украины не поддержат в НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков.