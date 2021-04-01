Общенациональный локдаун объявили во Франции с 3 апреля

Начиная с 3 апреля на всей территории Франции объявили общенациональный локдаун из-за коронавируса. Ограничительные меры будут действовать четыре недели. Об этом сообщил лидер страны Эммануэль Макрон.

«Правила, которые ранее были введены в марте в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером», — сказал Макрон в эфире телеканала BFM.TV.

После начала действия локдауна между регионами будут ограничены поездки без уважительной причины. Кроме того, жителям страны нужна будет справка для поездок на расстояние более 10 километров. Это правило будет действовать на время комендантского часа с 19:00 до 6:00.

Все школы и детские сады закроются во Франции с 5 апреля. Они не будут работать как минимум три недели, так как с 12 апреля начнутся каникулы. Студенты смогут приходить на лекции один раз в неделю.

«Мы начнем открывать страну с середины мая», — заявил президент.

В ближайшее время Макрон пообещал предоставить график возобновления работы ресторанов, баров и культурных мест. Он подчеркнул, что страна уже подошла к выходу из пандемии коронавируса.