Во Франции ребенок нашел около своего дома гранату времен Первой мировой войны

Во Франции в коммуне Тассан ля Деми-Люн восьмилетний ребенок в своем саду около дома нашел гранату времен Первой мировой войны. Обезвреживать «находку» приехали саперы.

Ребенок играл со своими братьями, когда нашел гранату, сообщила газета Le Progres.

«Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату», — приводит газета слова отца мальчика.

Дети рассказали о «находке» родителям, те вызвали жандармов, которые оцепили участок. Саперы, приехавшие обезвреживать гранату, вывезли ее с территории.

Как позже установили специалисты, это граната времен Первой мировой войны, но, вероятно, по их предположениям, на участок она попала уже после событий того периода.