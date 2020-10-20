Во Франции предложили признать Нагорный Карабах

Французский сенатор от правоцентристской партии «Союз за народное движение» из департамента Буш-дю-Рон и вице-мэр Марселя Валери Буайе сообщила, что до конца недели внесет в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана», — написала Буайе.

В Нагорном Карабахе она побывала в 2011 году. Так как она не запрашивала разрешения на визит в министерстве иностранных дел Азербайджана, то попала в список персон нон грата за нарушение «Закона о государственной границе». Именно Буайе подготовила в том же году законопроект, предусматривающий наказание за отрицание геноцида армян. Он был принят Сенатом Франции.

О недопустимости вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе ранее заявлял также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Признать независимость Арцаха призвал на встрече с иностранными дипломатами министр иностранных дел непризнанной республики Масис Маилян. Он подчеркнул, что нейтральность международного сообщества способствует изоляции народа Карабаха.

Накануне в республику прибыла делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург. Они побывали в пострадавшем от обстрелов Степанакерте и около уничтоженной артиллерией церкви в Шуше. Депутаты заявили, что против Турции и Азербайджана нужно ввести санкции.