Во Франции пожар уничтожил склад с медицинскими масками

Во Франции полностью сгорел склад, где хранились медицинские маски. Из-за огня никто не пострадал, полиция выясняет причины происшествия.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на французскую газету Parisien, здание загорелось утром в субботу 2 мая. Крупный склад находился в городе Бобиньи (север Франции), в его помещениях хранились медицинские маски и контейнеры с текстилем.

Пока нет точных данных о том, какое количество средств индивидуальной защиты уничтожил пожар. Известно, что ни один человек не пострадал при возгорании. В ликвидации огня приняли участие более 150 пожарных вместе с различной техникой. Они прибыли на место происшествие как только получили сообщение об огне.

Причина возгорания до сих пор не известна, правоохранительные органы ведут расследование по данному инциденту.

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