Во Франции не увидели доказательств манипуляций ценами на энергоносители со стороны России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку России после обвинений в манипуляции ценами на энергоносители. В интервью газете Financial Times он отметил, что никаких доказательств у него нет, поэтому обвинять кого-либо в ситуации с резким подорожанием газа в Европе он не будет.

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», — приводит издание слова Макрона.

Президент Франции отметил, что снизить стоимость энергоносителей в сложившейся ситуации вряд ли получится, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы удержать цены. Для этого, по его словам, нужно договариваться о поставках без перебоев.

Цены на газ начали расти в Европе этой осенью. Накануне президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объем газа в европейских хранилищах — недостаток запасов голубого топлива и спровоцировал его подорожание. После этого поручения российского лидера газ серьезно подешевел: 29 октября его стоимость впервые с 17 сентября опустилась ниже отметки в 800 долларов за тысячу кубометров.