23 февраля 2024, 05:48
Во Франции назвали западную технику неготовой к реалиям СВО на Украине
Le Figaro: западная техника не готова к реалиям фронта на Украине
Боевая техника, которую страны Запада поставили для ВСУ, оказалась не готова к реальным военным сражениям. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на анонимного французского военного.
По словам источника издания, некоторые защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. Из-за этого грызуны перегрызли провода на некоторых аппаратах.
Реклама
Также военный заявил, что технику Запада разрабатывали для демонстрации передовых технологий «на витрине». В реальных условиях, где есть грязь и холод, такие вооружения работают плохо. При этом у ВСУ остались в запасах советские боевые аппараты, которые они применяют на поле боя.
Как отметили в издании, армия Украины обескровлена и вынуждена считать снаряды, которых очень не хватает. При этом военные ресурсы пополняют очень медленно.
Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ попали в критическое положение. Военным не хватает оружия, боеприпасов и живой силы.
Военные
ВСУ
Оружие
Запад
Украина
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама