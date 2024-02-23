Мир 23 февраля 2024, 05:48 Во Франции назвали западную технику неготовой к реалиям СВО на Украине Le Figaro: западная техника не готова к реалиям фронта на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Боевая техника, которую страны Запада поставили для ВСУ, оказалась не готова к реальным военным сражениям. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на анонимного французского военного.

По словам источника издания, некоторые защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. Из-за этого грызуны перегрызли провода на некоторых аппаратах.

Реклама

Также военный заявил, что технику Запада разрабатывали для демонстрации передовых технологий «на витрине». В реальных условиях, где есть грязь и холод, такие вооружения работают плохо. При этом у ВСУ остались в запасах советские боевые аппараты, которые они применяют на поле боя.

Как отметили в издании, армия Украины обескровлена и вынуждена считать снаряды, которых очень не хватает. При этом военные ресурсы пополняют очень медленно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ попали в критическое положение. Военным не хватает оружия, боеприпасов и живой силы.