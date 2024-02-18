Мир 18 февраля 2024, 04:28 Во Франции назвали чушью заявления о вторжении России в Европу Экс-генерал Пинатель: Россия не будет нападать на Европу РИА «Новости»

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Россия проводит спецоперацию для защиты населения Донбасса от агрессии киевского режима, она не станет нападать на европейские страны. Об этом в интервью Sud Radio заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.

Французский военный заявил, что сообщения о якобы грядущем вторжении России в Европу — это дезинформация со стороны Запада.

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«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — уверен офицер.

Пинатель отметил, что русские проводят спецоперацию, чтобы защитить население своих собственных исторических земель от агрессии киевского режима. Россия борется за безопасность людей, которые с 2014 года подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. ВС РФ ведут оборонительные боевые действия, пояснил офицер.

Власти ФРГ начали готовить план по «сдерживанию» России. Его разработали впервые со времен холодной войны. Основное внимание уделят защите критической инфраструктуры от диверсий, кибератак и дезинформации.