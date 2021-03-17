Возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca приготовились во Франции и Италии

Власти Франции и Италии заявили о готовности снова начать вакцинировать население препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Для возобновления прививок необходимо положительное заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Приостановку использования вакцины AstraZeneca обсудили по телефону премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянское правительство отметило, что пауза в проведении вакцинации стала временной мерой предосторожности, которая продлится до 18 марта. К этому времени будет завершен анализ Европейского агентства по лекарственным средствам.

«Сегодняшние предварительные заявления EMA обнадеживают. В случае положительного заключения EMA-анализа оба лидера готовы незамедлительно возобновить введение вакцины AstraZeneca», — сообщила пресс-служба правительства Италии.

Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупредил, что AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Побочный эффект может проявиться через неделю-две после введения препарата. Пока кровотечение зафиксировали только у 10-15 европейских пациентов.