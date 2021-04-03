Во Франции два человека умерли после вакцины AstraZeneca

Во Франции два человека умерли из-за тромбоза после применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств отметило, что с 19 по 25 марта в стране всего выявлены три случая тромбоза после вакцинации этим препаратом.

Согласно сообщению, речь идет об «атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции».

В Великобритании провели анализ 30 сообщений о случаях тромбоза, которые были получены за все время применения в стране вакцины AstraZeneca.

Ряд стран Европы приостановил или запретил вакцинацию этим препаратом после случаев тромбоза у привившихся. Европейское агентство по лекарственным препаратом уже утверждало, что эффективность вакцины выше, чем риски побочных явлений. Однако при этом там продолжают изучать AstraZeneca. Новые результаты исследований агентство огласит в ближайшую среду.