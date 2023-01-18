Эксклюзив 18 января 2023, 17:44 Во благо своего ВПК. США продолжат снабжать ВСУ, разоружая своих союзников Аналитик Гуреев: главной задачей США при снабжении ВСУ стало разоружение своих союзников Defense.gov

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США продолжают снабжать ВСУ, решая одновременно задачу по поддержанию на плаву своего военно-промышленного комплекса. Для этого они стараются максимально разоружить своих союзников, тогда американский ВПК будет обеспечен нужным количеством контрактов, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Американцы ставят в приоритет разоружение союзников. Причем речь идет не только о Европе, но и, как выяснилось, и об Израиле», — отметил Гуреев.

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Он обратил внимание на публикацию The New York Times о том, что Пентагон пересылает Украине боеприпасы со складов, расположенных на территории Израиля. Эти снаряды хранились там еще со времен арабо-израильского конфликта в 70-х годах прошлого века. Теперь запасы начали распечатывать ради Украины.

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«О чем это говорит? Мы видим нехватку собственных мощностей для изготовления своих боеприпасов, Поэтому нужно с мира по нитке дособирать», — пояснил эксперт.

По его словам, для США важно не просто накачивать Украины вооружением, но и решать собственные проблемы со своим ВПК. Они хотят иметь больше контрактов с другими странами.

«Поэтому задача США в том, чтобы склады союзников опустели, чтобы они были вынуждены обращаться к американскому правительству с просьбой купить у них вооружение. Так Штаты убивают сразу двух зайцев», — заключил собеседник «360».