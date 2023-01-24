Мир 24 января 2023, 02:47 Внутри американской ЧВК «Моцарт» разразился скандал из-за денег — СМИ Telegraph: основатель и финансовый директор ЧВК «Моцарт» поругались из-за пожертвований Pixabay

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Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн и ее финансовый директор Эндрю Бейн поругались из-за использования пожертвований, на которые существует военная компания. ЧВК «Моцарт» участвует в военных действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщила газета The Telegraph.

Использование средств в частной военной компании никак не регулируется.

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«Большая часть обвинений касается неправомерного использования, незаконного присвоения и неверного перевода пожертвований, поступающих „Моцарту“», — написала газета.

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Обвинения против Мильбурна выдвинул Бейн, сообщило издание. Основатель ЧВК в соцсетях оставил ссылку на статью, в которой блогер уличил Бейна в связях с российским правительством и обвинил в попытке продать половину ЧВК «Талибану»*.

Мильбурн в начале декабря заявил, что ВСУ несут большие потери в боях против российской армии. Украинские власти испытывают проблемы с пополнением армии, на передовую отправляют новобранцев без необходимого уровня военной подготовки.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.