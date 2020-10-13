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    13 октября 2020, 11:43

    Внутреннюю реорганизацию проведут в Walt Disney

    Артур Блянихов

    Компания Walt Disney решила провести внутреннюю реорганизацию, передает Piter.tv со ссылкой на пресс-службу предприятия.
    Внутреннюю реорганизацию проведут в Walt Disney

    Отмечается, что творческие команды компания выделит в три подразделения, которые будут отвечать за выпуск контента для различных каналов дистрибуции.

    Таким образом, реорганизация будет направлена на оптимизацию работы онлайн-сервисов Walt Disney.

    Ранее из-за кризиса компании пришлось уволить около 28 тысяч сотрудников парков развлечений по всему миру. Примерно две трети сокращаемых сотрудников выходили работать в парки на неполный рабочий день. Некоторые из парков стоят закрытые в связи ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

    Руководство призналось, что пыталось избежать увольнений за счет оптимизации операций, приостановки проектов и сокращения расходов. При этом предприятие продолжало выплачивать медицинские пособия работникам, уволенным с апреля.

    Тематические парки развлечений компании Disney открылись для посетителей, но только при условии ограниченного числа людей в них. На данный момент закрытым остается Диснейленд в Калифорнии.