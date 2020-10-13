Внутреннюю реорганизацию проведут в Walt Disney

Отмечается, что творческие команды компания выделит в три подразделения, которые будут отвечать за выпуск контента для различных каналов дистрибуции.

Таким образом, реорганизация будет направлена на оптимизацию работы онлайн-сервисов Walt Disney.

Ранее из-за кризиса компании пришлось уволить около 28 тысяч сотрудников парков развлечений по всему миру. Примерно две трети сокращаемых сотрудников выходили работать в парки на неполный рабочий день. Некоторые из парков стоят закрытые в связи ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Руководство призналось, что пыталось избежать увольнений за счет оптимизации операций, приостановки проектов и сокращения расходов. При этом предприятие продолжало выплачивать медицинские пособия работникам, уволенным с апреля.

Тематические парки развлечений компании Disney открылись для посетителей, но только при условии ограниченного числа людей в них. На данный момент закрытым остается Диснейленд в Калифорнии.