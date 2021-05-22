Внутренние границы Кипра останутся закрытыми

Пункты перехода через межобщинную границу Кипра закрыты уже 15 месяц. Члены Межобщинного технического комитета по здравоохранению пока не смогли согласовать механизм открытия внутренней границы острова.

В организацию входят представители греков-киприотов и турок-киприотов. Сопредседатель комитета Леонидас Филакут рассказал, что предложения турецкого севера Кипра об условиях границы были признаны слишком сложными. Представители греческого юга попросили предоставить ряд объяснений, уточнил ТАСС.

Филакут обратил внимание, что решение об открытии тех или иных пропускных пунктов остается за правительством острова. Комитет должен утвердить условия для свободного передвижения через внутреннюю границу.

Стороны уже почти завершили работу над механизмом передвижения, но был зафиксирован прирост суточного заражения. В особенности, на греческом юге. Турецкая община сообщила о намерении открыть границы для вакцинированных граждан. На карантин также перестанут отправлять путешественников, приехавших из стран с категориями эпидемического риска ниже «красной».

По данным Кипрского информационного агентства, на вечер 21 мая зафиксированы две новых смерти от коронавируса, выявлено 135 новых случаев. Общее число погибших с начала пандемии составило 352 человека. Их средний возраст — 77,5 года.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал сделать заявление, касающееся Кипра. По его словам, оно будет интересно всему миру.