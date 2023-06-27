Мир 27 июня 2023, 09:57 «Внутреннее дело России». Запад предостерегал Украину от ударов во время мятежа CNN: страны Запада уговаривали Украину не бить по России во время действий ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союзники Украины из западных стран уговаривали киевский режим не наносить удары по России во время контртеррористической операции. Эти государства не хотели, чтобы действия ЧВК «Вагнер» связывали с ними, сообщил телеканалу CNN один из чиновников, передал ТАСС.

Переговоры вели на разных уровнях, в том числе между министрами иностранных дел, их заместителями и послами. Чиновники с Запада убеждали киевский режим использовать возможности на поле боя в зоне спецоперации, но не наносить удары по объектам внутри России во время событий 24 июня.

Реклама

«Послание было не раскачивать здесь лодку. <…> Это внутреннее дело России. <…> Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию», — сказал собеседник телеканала.

Чиновников беспокоило, что если Украина воспользуется ситуацией и ударит по России, то союзников заподозрят в связи с ЧВК «Вагнер». Это могло бы стать подтверждением того, что киевский режим и Запад угрожают суверенитету страны.

Попытка мятежа не сказалась на ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проблему решили без потерь.