27 июня 2023, 09:57
«Внутреннее дело России». Запад предостерегал Украину от ударов во время мятежа
CNN: страны Запада уговаривали Украину не бить по России во время действий ЧВК «Вагнер»
Союзники Украины из западных стран уговаривали киевский режим не наносить удары по России во время контртеррористической операции. Эти государства не хотели, чтобы действия ЧВК «Вагнер» связывали с ними, сообщил телеканалу CNN один из чиновников, передал ТАСС.
Переговоры вели на разных уровнях, в том числе между министрами иностранных дел, их заместителями и послами. Чиновники с Запада убеждали киевский режим использовать возможности на поле боя в зоне спецоперации, но не наносить удары по объектам внутри России во время событий 24 июня.
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«Послание было не раскачивать здесь лодку. <…> Это внутреннее дело России. <…> Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию», — сказал собеседник телеканала.
Чиновников беспокоило, что если Украина воспользуется ситуацией и ударит по России, то союзников заподозрят в связи с ЧВК «Вагнер». Это могло бы стать подтверждением того, что киевский режим и Запад угрожают суверенитету страны.
Попытка мятежа не сказалась на ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проблему решили без потерь.
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