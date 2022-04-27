Жители Мариуполя продолжают рассказывать о бесчинствах боевиков нацбатальона «Азов»*. По словам одной из женщин, в городе открывали огонь, не разбирая целей.

Как заявила местная жительница, она видела, как боевики поджигали дома, а затем один из них начал стрелять без разбора с горы. Также женщина видела, как молодой человек, шатаясь, палил из оружия по всему вокруг. По словам горожанки, ее зять получил 18 осколочных ранений, а 21-летнему внуку прострелили ногу.

«У внучки ранение прям в челюсть. Спасибо русским — они свозили ее в военный госпиталь! И на этом же БТР привезли. Костя, тебе спасибо от меня большое! Костя потом лекарство приносил и бинты, и шоколадку ей давал», — рассказала женщина на видео, опубликованном в Telegram-канале SHOT.

Сейчас Мариуполь находится под контролем российских военнослужащих. Город объявили освобожденным 21 апреля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя».

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.