Внук повторил фото деда на фоне императорского дворца в Японии спустя 73 года

Он нашел в семейном архиве фотографию, на которой дедушка запечатлен на фоне императорского дворца в Токио. Во время Второй мировой войны мужчина работал там врачом.

Источник фото: Reddit

Молодой человек решил повторить фото во время поездки в Японию. Он сфотографировался на том же фоне и с того же ракурса. Пользователи были удивлены сходством, потому что местность почти не изменилась, а дворец остался более, чем узнаваем.

Ранее в древних захоронениях викингов ученые выявили следы возбудителя натуральной оспы. Находка полностью переписывает историю этого вируса, который, похоже, был широко распространен в Северной Европе за тысячу лет до начала первых эпидемий.

Согласно данным исследования, опубликованном в журнале Science, ученые сделали анализ зубов из захоронений викингов в Дании, Норвегии, России и Великобритании. По словам одного из авторов работы, именно страсть викингов к путешествиям по всему миру могла дать толчок к будущим вспышкам болезни, от которых каждый год умирали 400 тысяч человек.