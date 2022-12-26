Мир 26 декабря 2022, 14:25 Внук Бандеры призвал ввести украинские войска в Москву Внук Бандеры заявил о необходимости ВСУ дойти до Москвы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинским войскам для завершения специальной операции необходимо дойти до Москвы. С таким призывом в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network выступил внук бывшего главы ОУН* Степана Бандеры его полный тезка Степан Бандера.

«Нашим войскам нужно дойти до Москвы, чтобы боевые действия прекратились. Правда, на Западе с ужасом смотрят на такой вариант, у них глаза становятся квадратными», — сказал он.

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Бандера добавил, что Москва «должна запылать».

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«Здесь необходимо вспомнить, что война в 1945 году завершилась на улицах Берлина. Теперь и украинским военным нужно дойти до „Берлина“. В конкретном случае — это Москва», — заключил внук Бандеры.

Ранее украинский военнослужащий Егор Фирсов заявил, что боевые действия на Донецком направлении станут для ВСУ решающими в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что Артемовск все еще остается под контролем Украины.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил, что ВСУ несут огромные потери в боях, а США даже и не думают и начале мирных переговоров по урегулированию конфликта.

* Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещена в России.