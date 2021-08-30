Внучки Аль Капоне продадут с аукциона его личные вещи

Семья легендарного гангстера Аль Капоне выставит на аукцион его личные вещи времен сухого закона. С молотка уйдут украшения с бриллиантами, семейные фотографии, письма и его любимый пистолет. Аль Капоне стал в США преступником № 1 после «резни в День святого Валентина», когда в 1929 году его подручные убили семь членов конкурирующей банды в Чикаго.

Но его внучки запомнили гангстера совсем другим человеком. Как рассказала АР 77-летняя Диана Капоне, он был очень любящим и преданным семье человеком. На аукцион выставят его письмо, написанное единственному сыну Альберту «Сонни» Капоне. Его передал на волю падре тюрьмы Алькатрас, где бандит отбывал 11-летний срок. В нем Аль Капоне называет Сонни «сыном моего сердца».

Аукционный дом Witherell продаст 8 октября 174 предмета, предоставленных сестрами. Общая предварительная стоимость — 150 тысяч долларов. (11 миллионов рублей). Среди них изделия из тонкого фарфора, декорированная мебель, произведения искусства, фигурки из дрезденского фарфора. Все эти предметы когда-то украшали дом гангстера, в котором он жил после выхода из тюрьмы до своей смерти в 1947 году.

С молотка уйдет также полуавтоматический кольт 45-го калибра. Гангстер рассказывал, что использовал его в целях самообороны. Вероятно, в некоторых случаях он спасал ему жизнь, и поэтому был самым любимым.

Подписанная Стивом Джобсом инструкция по эксплуатации компьютера Apple II была продана на аукционе за 787 тысяч долларов (58 миллионов рублей).