Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США, пишут СМИ

Женщина и ребенок пропали во время сплава на каноэ. Инцидент произошел в четверг, 2 апреля, в городе Шейди Сайд. Именно туда 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин приехала вместе со своей семьей в гости к матери.

Супруг пропавшей Дэвид Маккин рассказал, что дети случайно закинули мяч в воду во время игры у побережья рядом с домом. После этого Мейв и ее сын Гидеон сели на каноэ и отправились в Чесапикский залив, чтобы достать его. На берег они уже не вернулись.

Полиция штата и спасатели начали поиски. Для этого были задействованы несколько катеров и вертолеты. В пятницу, 3 апреля, береговая охрана, после обследования территории в 5892 квадратных километра, нашла весло и перевернутое каноэ.

По данным Береговой охраны США, в тот день скорость ветра в районе места происшествия превышала 13 метров в секунду, высота волн местами достигала 0,9 метра.

Поиски пропавших продолжаются.