    04 апреля 2020, 05:51

    Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США, пишут СМИ

    Валерия Шафирко

    Внучка американского политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, пропала без вести вместе с восьмилетним сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Об этом сообщила газета The Washington Post.

    Женщина и ребенок пропали во время сплава на каноэ. Инцидент произошел в четверг, 2 апреля, в городе Шейди Сайд. Именно туда 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин приехала вместе со своей семьей в гости к матери.

    Супруг пропавшей Дэвид Маккин рассказал, что дети случайно закинули мяч в воду во время игры у побережья рядом с домом. После этого Мейв и ее сын Гидеон сели на каноэ и отправились в Чесапикский залив, чтобы достать его. На берег они уже не вернулись.

    Полиция штата и спасатели начали поиски. Для этого были задействованы несколько катеров и вертолеты. В пятницу, 3 апреля, береговая охрана, после обследования территории в 5892 квадратных километра, нашла весло и перевернутое каноэ.

    По данным Береговой охраны США, в тот день скорость ветра в районе места происшествия превышала 13 метров в секунду, высота волн местами достигала 0,9 метра.

    Поиски пропавших продолжаются.