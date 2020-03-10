Внучка президента Белоруссии пошутила про деда и сорвала аплодисменты
Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия придумала оригинальную шутку про деда для конкурса красоты своего лицея. Зрители оценили.
Шутка была частью видеовизитки для конкурса. Девушка начала представлять себя, говоря о своем отражении в зеркале.
«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — рассказала Анастасия, а на кадрах вокруг нее появились четыре фотографии ее деда. Зрительский зал тут же взорвался смехом и аплодисментами.
В конкурсе внучка президента получила титул вице-мисс. Анастасия всерьез увлекается музыкой и становилась призером многих творческих конкурсов. Она сейчас учится в Лицее БГУ, куда берут после 9 класса.