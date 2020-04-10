Внучка маршала Конева рассказала, за сколько ей предложили выкупить снесенный памятник

По словам женщины, ей назвали цену «где-то в 14 миллионов крон — это около 40 миллионов рублей».

«Точно не могу сказать, но это большие деньги, и у нашей семьи их нет. Но будем стараться и думать, что в этой ситуации предпринимать», — заключила она.