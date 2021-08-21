Внучка Лукашенко сдала вступительные экзамены в МГУ

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко решила учиться в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Анастасия уже сдала вступительные экзамены.

Всего девушка сдала два экзамена, сообщило издание StarHit со ссылкой на данные поступающих в вуз. На испытаниях по русскому языку Анастасии удалось набрать 90 баллов. По обществознанию она получила 47 баллов при среднем балле 65. Девушка проходит по конкурсу как иностранная студентка. Пока неизвестно, какой именно факультет выбрала внучка белорусского лидера.

Во время учебы в школе Анастасия участвовала в олимпиаде для школьников «Ломоносов». Согласно условиям конкурса, победителям предоставят особые права при поступлении в МГУ.

В Российский вуз решила поступить не только Анастасия, но и Дарья — вторая внучка Лукашенко. Еще в 2020 году девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета. Всего у белорусского лидера семь внуков и три сына. Анастасия и Дарья являются дочерями среднего сына президента Дмитрия Лукашенко.