  • Внучка королевы Елизаветы II выйдет замуж за миллионера

    26 сентября 2019, 18:50

    Алена Макаренко

    Старшую дочь герцогов Йоркских Эндрю и Сары — принцессу Йоркскую Беатрис — уже почти начали называть последней незамужней принцессой. Но ситуация резко изменилась: представительница монаршей семьи приняла предложение руки и сердца от итальянского миллионера Эдоардо Мапелло Моцци, сообщила «Экспресс-газета».
    Внучка королевы Елизаветы II выйдет замуж за миллионера

    Беатрис выложила в соцсети помолвочное кольцо с бриллиантом.

    Свадьба Беатрис и Эдо пройдет в 2020 году, поэтому Букингемскому дворцу скоро придется готовиться к очередной торжественной церемонии. В 2018 году в монаршей семьи отметили две свадьбы: Меган Маркл и принца Гарри, а также сестры Беатрис, принцессы Евгении, и бизнесмена Джека Бруксбенка.

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    Принцесса Йоркская и миллионер знакомы с юных лет. Однако встречаться они начали именно после свадьбы Евгении и Джека.

    Репутация у Моцци не самая хорошая, поэтому ему могли и отказать в желании породниться с королевской семьей, отметило издание. Однако принцесса Йоркская находится на восьмом месте в очереди на британский престол. Ранее бизнесмен бросил невесту — архитектора Дару Хуанг — с малолетним сыном, все это ради Беатрис. Пара была помолвлена, но Моцци изменил возлюбленной с принцессой.