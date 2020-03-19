Внучка Елизаветы II отменила свадьбу из-за коронавируса

Внучка Королевы Великобритании Елизаветы была вынуждена отменить свою свадьбу из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Торжество должно было пройти 29 мая, но состоится оно только в следующем году.

«Принцесса Беатрис и Мапелли Моззи с нетерпением ждут вступления в брак, но они также понимают, что нужно избегать ненужных рисков в текущей обстановке», — подтвердил представитель Букингемского дворца.

На свадьбу были приглашены 150 человек. Торжество планировалось провести под шатрами, в саду Букингемского дворца, пишет TheSun.

До этого Елизавета II также отменила ряд мероприятий со своим участием. В ближайшие месяцы она не появится на публике. Королева переместилась в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса ранее запланированного срока.

Накануне близкие к королевской семье источники рассказали, что Елизавету II и ее супруга принца Филиппа могут отправить в карантин. Королева и герцог Эдинбургский уже немолоды. По этой причине возможный коронавирус может стать для них фатальным.