    19 марта 2020, 03:37

    Внучка Елизаветы II отменила свадьбу из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Внучка Королевы Великобритании Елизаветы была вынуждена отменить свою свадьбу из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Торжество должно было пройти 29 мая, но состоится оно только в следующем году.
    Внучка Елизаветы II отменила свадьбу из-за коронавируса

    «Принцесса Беатрис и Мапелли Моззи с нетерпением ждут вступления в брак, но они также понимают, что нужно избегать ненужных рисков в текущей обстановке», — подтвердил представитель Букингемского дворца.

    На свадьбу были приглашены 150 человек. Торжество планировалось провести под шатрами, в саду Букингемского дворца, пишет TheSun.

    До этого Елизавета II также отменила ряд мероприятий со своим участием. В ближайшие месяцы она не появится на публике. Королева переместилась в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса ранее запланированного срока.

    Накануне близкие к королевской семье источники рассказали, что Елизавету II и ее супруга принца Филиппа могут отправить в карантин. Королева и герцог Эдинбургский уже немолоды. По этой причине возможный коронавирус может стать для них фатальным.