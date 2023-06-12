Мир 12 июня 2023, 22:07 Внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области погибла в ДТП в Таиланде Внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области и ее спутник погибли в ДТП в Паттайе Freepik

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В Таиланде в результате ДТП погибли двое россиян, сообщил местный телеканал Nation TV. Среди жертв оказалась 18-летняя внучка экс-зампреда правительства Ульяновской области Светланы Опенышевой. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Авария произошла на трассе «Сукхумвит» около 05:00 по местному времени (01:00 по московскому). Легковой автомобиль Toyota Altis на большой скорости вылетел на «островок безопасности» в разделительной полосе и врезался в пальмы. Полиция Паттайи сообщила, что от удара одно дерево сломалось, несколько получили повреждения, а части машины разлетелись вокруг места аварии.

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Приехавшие спасатели извлекали застрявших в автомобиле людей специальным оборудованием. Тогда девушка-водитель и мужчина-пассажир были еще живы. Медики не смогли их спасти, от полученных травм они скончались. Полиция по камерам наблюдения восстанавливает картину аварии.

Одной из погибших оказалась Валерия Химич — внучка бывшего зампреда правительства Ульяновской области Светланы Опенышевой. По предварительной информации, девушка прилетела в Паттайю к проживающей там матери. Опенышева уже вылетела в Таиланд. Экс-чиновница подтвердила гибель внучки.