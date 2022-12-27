Мир 27 декабря 2022, 10:43 Внучка Чарли Чаплина заявила об усталости от образа «плохих русских» в западном кинематографе Актриса Уна Чаплин выступила за прекращение «идеологической войны» с Россией

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Испано-британская актриса, внучка легендарного Чарли Чаплина Уна Чаплин заявила, что ее утомил стереотип о «плохих русских» в западном кино. Об этом сообщило издание Independent.

К такому выводу актриса пришла после участия в новом британско-американском шпионском фильме «Госизмена». По сюжету герои делятся на «плохих» русских и «хороших» британцев.

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«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе это описать», — призналась Чаплин.

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Уна Чаплин является дочерью актрисы Джеральдины Чаплин и внучкой Чарли Чаплина. Начала актерскую карьеру в 2007 году, с 2012 по 2013 год играла в сериале «Игра престолов», ее фильмография насчитывает несколько десятков работ.

«Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом». Уна Чаплин

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