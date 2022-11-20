Мир 20 ноября 2022, 00:06 Внучка Байдена вышла замуж на Южной лужайке Белого дома Белый дом: внучка президента США Байдена Наоми вышла замуж на Южной лужайке резиденции Пресс-служба Белого дома / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент США Джо Байден выдал замуж свою внучку Наоми, церемония прошла на Южной лужайке Белого дома. Прессу на мероприятие не пустили, фотографии молодых разместили на официальном сайте Белого дома.

Это 19-я свадьба в резиденции американских президентов. Жених — Питер Нил, как и Наоми, работает юристом в Вашингтоне. На церемонии присутствовало около 250 гостей.

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«Теперь мы полны гордости видеть, что она (Наоми — прим.ред.) выбрала Питера своим мужем, и для нас большая честь приветствовать его в нашей семье. Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже», — заявили президент и первая леди.

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Свадьба состоит из трех этапов. После бракосочетания на лужайке Белого дома последовал свадебный обед для семьи и вечеринка в Государственной столовой Белого дома, вечером запланирован прием в расширенном составе.

В это воскресенье, 20 ноября, Джо Байден будет отмечать свой 80-летний юбилей. Мероприятие пройдет в кругу семьи, друзей и близких.