Внучатого племянника Елизаветы II приговорили к тюрьме за попытку изнасилования

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за попытку изнасилования девушки, гостившей в его фамильном замке в Шотландии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Суд установил, что в феврале прошлого года 34-летний Боуз-Лайон ночью вломился в комнату девушки, гостившей в его замке. Внучатый племянник Елизаветы II пытался сорвать с гостьи одежду. Девушка сопротивлялась и вытолкала его за дверь, позвав на помощь своих друзей, также гостивших в замке, написала «Газета.ru».

Аристократ принес девушке извинения, объяснив, что в момент нападения был сильно пьян. Боуз-Лайон признал свою вину. По его словам, он не мог подумать, что способен на подобное, и после произошедшего обратился за помощью к специалистам.

Принц Уильям, как ранее сообщило издание The Sunday Times, был глубоко опечален из-за поведения своего брата, принца Гарри, в отношении Елизаветы II. Герцог Кембриджский возмутился тем, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл посмели не согласиться со словами Ее Величества, что после отказа от обязанностей членов королевской семьи невозможно служить обществу.