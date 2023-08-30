30 августа 2023, 13:27
«Вновь стал инструментом российской пропаганды». Подоляк раскритиковал папу римского
Советник Подоляк назвал папу римского инструментом российской пропаганды
Папа римский Франциск выступил перед католической молодежью России, призвал верующих способствовать примирению сторон конфликта и назвал их наследниками великой России. За это советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на страницах газеты Corriere della Sera обвинил его в работе на российскую пропаганду.
«Деструктивный дискурс для современного гуманизма. <…> Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды», — сказал он.
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Михаил Подоляк заявил, что понтифик безоговорочно поощрил агрессивный империализм и поддержал идеи Русского мира. Папа Римский, по его мнению, превознес триаду Петра I — Екатерины II — Иосифа Сталина, одобрил политику президента России Владимира Путина и проведение спецоперации на Украине.
Телемост с молодежным крылом российских католиков прошел 25 августа. Папа Франциск призвал паству стать «сеятелями семян примирения» и назвал верующих наследниками великой России, петровской и екатерининской империи. МИД Украины раскритиковал его за эту речь, а в Ватикане ответили, что он не собирался превозносить империалистическую логику.
Религия
Украина
Папа римский
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