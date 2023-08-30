Мир 30 августа 2023, 13:27 «Вновь стал инструментом российской пропаганды». Подоляк раскритиковал папу римского Советник Подоляк назвал папу римского инструментом российской пропаганды РИА «Новости»

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Папа римский Франциск выступил перед католической молодежью России, призвал верующих способствовать примирению сторон конфликта и назвал их наследниками великой России. За это советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на страницах газеты Corriere della Sera обвинил его в работе на российскую пропаганду.

«Деструктивный дискурс для современного гуманизма. <…> Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды», — сказал он.

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Михаил Подоляк заявил, что понтифик безоговорочно поощрил агрессивный империализм и поддержал идеи Русского мира. Папа Римский, по его мнению, превознес триаду Петра I — Екатерины II — Иосифа Сталина, одобрил политику президента России Владимира Путина и проведение спецоперации на Украине.

Телемост с молодежным крылом российских католиков прошел 25 августа. Папа Франциск призвал паству стать «сеятелями семян примирения» и назвал верующих наследниками великой России, петровской и екатерининской империи. МИД Украины раскритиковал его за эту речь, а в Ватикане ответили, что он не собирался превозносить империалистическую логику.