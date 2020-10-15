Президент Киргизии в четверг ушел в отставку, хотя только вчера его администрация опровергала его скорый уход. Внешнее благополучие оказалось иллюзией, посчитал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Солонников в разговоре с «360» отказался считать ход Жээнбекова некой хитростью. По его словам, на лукавство было похоже его предыдущее заявление, что он уйдет после проведения новых парламентских выборов. Ведь в таком случае можно затягивать с этим долго и в конце концов дождаться окончания срока.

Солонников отметил, что в Киргизии сильно поменялась ситуация в последнее время. Казалось бы, у президента все более менее устанавливается: ситуация в стране постепенно приходит в норму, полиция наводит порядок, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали.

Впечатление, что начала складываться у него ситуация урегулирования. Но нет. Еще вчера, говоря, что в отставку не уйдет и добьется восстановления порядка, сегодня решение меняет. Видимо, идут закулисные переговоры, идет консультации с участниками внутриполитических процессов и делаются разные ходы Дмитрий Солонников.

По мнению Солонникова, население Киргизии воспримет отставку президента как победу восставших сил и «участников революции». Люди посчитают ход Жээнбекова как проявление слабости. Собеседник «360» подчеркнул, что на Востоке такие персоны традиционно воспринимаются как «слабые игроки», поэтому никаких очков уже бывшему президенту это не добавит. Теперь у Жээнбекова одна задача — бороться за максимально комфортный для него выход из ситуации, а то есть попытаться сохранить свободу во всех смыслах.

Теперь в Киргизии события будут развиваться по следующему сценарию — скорее всего, пройдут одновременные выборы президента и парламента.

Это хорошо, но и плохо — плохо для сторонников Жээнбекова, у его противников будет определенная эйфория, ощущение победителей и влияния на улицу, они на этой волне могут побеждать. Если выборы будут одновременные, мы увидим полную смену политической картины Киргизии Дмитрий Солонников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел со своего поста со словами: «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе». Он добавил, что агрессия в стране не утихает, а требование его скорейшей отставки продолжает поступать.