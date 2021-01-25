Внезапную проверку боеготовности начали в армии Белоруссии

«В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что начали проверку 25 января по распоряжению министра обороны Виктора Хренина. Ей руководит начальник Генштаба, первый замминистра обороны Александр Вольфович. Главная цель этого мероприятия — проверить и повысить уровень боевой и мобилизационной готовности, а также выяснить, насколько соединения и воинские части в современных условиях могут выполнить свои задачи по предназначению.

В пресс-службе уточнили, что некоторые воинские части уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. В их числе — одна из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады. Им дали распоряжение провести доукомплектацию и перейти в боевую готовность. На сайте сказано, что действия войск будут проходить не только почти на всех полигонах вооруженных сил, но и на «отдельных участках местности».

«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях — преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — сказано в сообщении.