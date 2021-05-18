Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Белоруссии

Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Белоруссии. Об этом в Минобороны республики сообщили БелТА.

Проверка боеготовности проходит под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии Геннадия Козловского. В ней примут участие воинские части и подразделения тактических ракетных комплексов «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Полонез», «Ураган» и «Смерч». Всего задействуют около 100 единиц техники и более 500 человек личного состава.

По завершении подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Проверка завершится контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко накануне подписал закон, разрешающий силовикам применять оружие и спецсредства «с учетом складывающейся обстановки». В документе также прописаны основания для проведения личного досмотра людей и вещей, которые у них имеются при себе, а также их транспортных средств.