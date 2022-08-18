Внешнюю политику Байдена не поддержали более половины американцев

Внешней политикой президента США Джо Байдена оказались недовольны более половины американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные журналом The Economist и аналитической компанией YouGov.

51% респондентов не поддержали внешнеполитическую деятельность американского лидера. При этом 36,7% выступают резко против, а 13,77% только частично. Мужчин среди недовольных оказалось больше, чем женщин (52% против 48%).

В категории, где участников опроса разделили по доходам, больше всего внешней политикой Байдена оказались недовольны американцы, зарабатывающие от 50 до 100 тысяч долларов в год. Это средний класс, где роль Байдена на мировой арене негативно оценили 53%.

Если сопоставить все данные опроса, то главным недовольным Байденом окажется белый американец без высшего образования, в возрасте 65+ с доходом от 50 до 100 тысяч долларов в год, живущий на Среднем Западе.

Поддерживает внешнюю политику Байдена афроамериканка с высшим образованием в возрасте от 39 до 44 лет, заработком от 100 тысяч долларов и выше, проживающая на северо-востоке США.



Опрос прошел с 13 по 16 августа. В нем приняли участие 1500 американцев старше 18 лет.