Внешнюю политику Байдена не поддержали более половины американцев
Опрос The Economist показал провал внешней политики Байдена
Внешней политикой президента США Джо Байдена оказались недовольны более половины американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные журналом The Economist и аналитической компанией YouGov.
51% респондентов не поддержали внешнеполитическую деятельность американского лидера. При этом 36,7% выступают резко против, а 13,77% только частично. Мужчин среди недовольных оказалось больше, чем женщин (52% против 48%).
В категории, где участников опроса разделили по доходам, больше всего внешней политикой Байдена оказались недовольны американцы, зарабатывающие от 50 до 100 тысяч долларов в год. Это средний класс, где роль Байдена на мировой арене негативно оценили 53%.
Если сопоставить все данные опроса, то главным недовольным Байденом окажется белый американец без высшего образования, в возрасте 65+ с доходом от 50 до 100 тысяч долларов в год, живущий на Среднем Западе.
Поддерживает внешнюю политику Байдена афроамериканка с высшим образованием в возрасте от 39 до 44 лет, заработком от 100 тысяч долларов и выше, проживающая на северо-востоке США.
Опрос прошел с 13 по 16 августа. В нем приняли участие 1500 американцев старше 18 лет.