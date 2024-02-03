Мир 03 февраля 2024, 09:09 Внешнюю политику Байдена назвали катастрофой Спикер Джонсон: внешняя политика Байдена оказалась катастрофой для США РИА «Новости»

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал внешнеполитические решения президента страны Джо Байдена. По его мнению, из-за действующего главы государства Штаты выглядят слабыми. Об этом конгрессмен заявил в эфире Fox News.

«Внешняя политика Байдена — это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», — резко сказал Джонсон.

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По его мнению, такая политика ведет к проявлению агрессии в отношении США. Именно поэтому противники Вашингтона в разных странах мира действуют «настолько провоцирующим образом», подчеркнул спикер. Он добавил, что при Дональде Трампа подобного не происходило.

Американские военные корабли сейчас регулярно подвергаются обстрелам в Красном море со стороны йеменских хуситов. На фоне очередного витка палестино-израильского конфликта ухудшилась ситуация на Ближнем Востоке. Базы США неоднократно попадали под ракетный удар в Сирии и Ливии.