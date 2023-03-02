Мир 02 марта 2023, 03:43 Внешний долг России уменьшился впервые за три года РИА «Новости»: объем внешнего долга России сократился до 4,039 трлн рублей РИА «Новости»

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Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года. Он составил 4,039 триллиона рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Счетную палату.

По итогам 2019 года внешний госдолг России составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 — 4,189 триллиона рублей. В 2021 году его объем достигал 435 триллионов рублей, в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. В то же время в 2022 году объем общего госдолга РФ составил 22,82 триллиона рублей. Его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

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По итогам 2022 года объем внутреннего госдолга страны составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей. В частности, по госгарантиям его сумма составляла 1 381,9 миллиарда рублей.

По оценкам аудиторов, указанные суммы соответствуют норме. С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне. Его соотношение с ВВП является наименьшим среди всех стран — членов G20. Безопасным, по информации экспертов, считается уровень госдолга в пределах 20% от ВВП.

Ранее сообщалось, что Россия более чем в три раза сократила вложения в ценные бумаги США. Теперь они составляют 629 миллионов долларов.