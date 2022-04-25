Внешней политике Макрона после выборов предрекли противоречивый курс

Президент Франции Эммануэль Макрон во время нового срока продолжит диалог с Россией, но при этом не откажется от санкций и будет продолжать тесное сотрудничество с ЕС и США. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Он будет продолжать ту линию, которая сложилась за его предыдущий пятилетний мандат. Этот курс неоднозначный, иногда даже противоречивый. Но тем не менее он более или менее устоялся. Макрон выступал за сохранение и укрепление солидарности, сотрудничества Франции с Евросоюзом», — рассказал Рубинский.

Кроме того, эксперт напомнил, что президент Франции выступает за укрепление трансатлантической связи с США.

«Но также за диалог с Россией, довольно за продвинутый. Поэтому его программа встреч с российским руководством на высшем уровне и президентом Владимиром Путиным была насыщенной. Первым, кого он пригласил в 2017 году в Версаль, избравшись президентом, был именно Путин. Он приглашал его в 2019 году в летнюю резиденцию французских президентов», — напомнил политолог.

Кроме того, французский президент десятки раз говорил по телефону с российским лидером и приезжал в Россию для переговоров. Активность была высокой, подчеркнул собеседник «360».

«Он старался выступать в роли полномочного представителя Евросоюза на восточном фланге. Но на фоне прежде всего украинского кризиса баланс между диалогом и санкционной политикой изменился в пользу последней», — заметил эксперт.

По его словам, во время предвыборной кампании Макрон подчеркивал, что Франция будет вместе с другими странами ЕС и Запада неукоснительно приводить санкции в жизнь, поставлять вооружение на Украину.

«Но в то же время исходит из того, что рано или поздно война закончится мирным соглашением и откроет путь к цели, которую всегда формулировал, — созданию новой системы европейской безопасности с участием России», — резюмировал Рубинский.

Эммануэль Макрон выиграл президентские выборы во Франции в ходе второго тура, обогнав другого кандидата — Марин Ле Пен. Это будет уже второй срок политика. Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу с переизбранием. Об этом написала газета «Известия».