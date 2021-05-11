Внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу оценили в Госдуме

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), написал сайт RT.

«Естественно, инициатором расторжения этого договора явились США… И нам ничего не остаётся делать, как выходить из этого договора», — подчеркнул парламентарий.

Как считает Чепа, если бы наша страна осталась в договоре, то самолеты государств НАТО продолжали бы летать над ее территорией и передавать данные США. По мнению депутата, такое решение было вынужденным.