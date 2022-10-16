Внеплановое отключение второго энергоблока АЭС «Дукованы» произошло в Чехии | 360°

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Происшествия
16 октября 2022, 20:11
После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек
Происшествия
16 октября 2022, 20:03
Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли
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Спорт
16 октября 2022, 19:42
Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании
Важное
16 октября 2022, 19:40
ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя
Эксклюзив
16 октября 2022, 19:34
Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона
Общество
16 октября 2022, 19:32
Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти
Мир
16 октября 2022, 19:11
США взяли на себя охрану границ Швеции до вступления в НАТО
Москва
16 октября 2022, 19:10
Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы
Важное
16 октября 2022, 19:05
Салливан рассказал об ответе США на ядерный удар по Украине