Внеплановое отключение второго энергоблока АЭС «Дукованы» произошло в Чехии | 360°

Мир 16 октября 2022, 03:47 Поделиться Telegram

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Viber Внеплановое отключение второго энергоблока АЭС «Дукованы» произошло в Чехии Пресс-секретарь АЭС «Дукованы»: произошло внеплановое отключение второго энергоблока Wikipedia

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Второй энергоблок АЭС «Дукованы» внепланово отключили от сети из-за проблем с главным запорным клапаном. Об этом заявил пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

«Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС „Дукованы“, обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем», — привел слова Бездека RT.

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Как пояснил пресс-секретарь, причиной отключения стала неисправность главного запорного клапана. Директор станции Роман Гавлин уточнил, что проблема возникла с уплотнителем.

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«Для нас главным приоритетом является безопасность. Остановка блока продлится несколько недель», — процитировал его ТАСС.

Сейчас на АЭС «Дукованы» работают первый и четвертый энергоблоки. Третий энергоблок не функционирует в связи с заменой ядерного топлива реактора. Станция находится на юго-востоке республики.

Ранее о ситуации на Запорожской АЭС высказался гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он сообщил, что на электростанции удалось восстановить резервное электроснабжение. Если произойдет отключение внешнего питания, то запасов топлива на станции хватит на 10 дней работы дизель-генераторов.

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