Внеплановое отключение света произошло в Киеве | 360°

07 ноября 2022, 13:19
Внеплановое отключение света произошло в Киеве
«Укрэнерго» предупредило об аварийном отключении электричества в семи регионах Украины
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила украинцев об аварийном отключении света в семи регионах. Сбои произошли в том числе в Киеве, сообщила в своем Telegram-канале компания ДТЭК.
«Из-за роста потребления в Киеве сегодня, 7 ноября, „Укрэнерго“ распорядилось провести экстренные отключения. На время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют», — уточнили энергетики.
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В зону блэкаута с шести часов утра до конца суток попадут Киевская, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Сумская и Полтавская области. По словам специалистов, энергетическая инфраструктура именно этих регионов пострадала от ракетных обстрелов. Отключения помогут избежать перегрузки всей сети.
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Экстренные отключения вне графика потребуются в тех случаях, когда дефицит мощности превысит запланированный. Жителей оставят без света раньше времени и продлят отключение дольше обещанного.
Директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко ранее заявил, что дефицит мощности превысит прогноз на треть. Миллион киевлян 27 октября уже оставались без электричества, сообщило РИА ФАН.
Электричество
Киев
Украина
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