Внеплановое отключение света произошло в Киеве | 360°

Мир 07 ноября 2022, 13:19 Внеплановое отключение света произошло в Киеве «Укрэнерго» предупредило об аварийном отключении электричества в семи регионах Украины РИА "Новости"

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила украинцев об аварийном отключении света в семи регионах. Сбои произошли в том числе в Киеве, сообщила в своем Telegram-канале компания ДТЭК.

«Из-за роста потребления в Киеве сегодня, 7 ноября, „Укрэнерго“ распорядилось провести экстренные отключения. На время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют», — уточнили энергетики.

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В зону блэкаута с шести часов утра до конца суток попадут Киевская, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Сумская и Полтавская области. По словам специалистов, энергетическая инфраструктура именно этих регионов пострадала от ракетных обстрелов. Отключения помогут избежать перегрузки всей сети.

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Экстренные отключения вне графика потребуются в тех случаях, когда дефицит мощности превысит запланированный. Жителей оставят без света раньше времени и продлят отключение дольше обещанного.

Директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко ранее заявил, что дефицит мощности превысит прогноз на треть. Миллион киевлян 27 октября уже оставались без электричества, сообщило РИА ФАН.