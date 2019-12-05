  • Внеочередные выборы в парламент пройдут в Азербайджане

    05 декабря 2019, 17:51

    Алена Макаренко

    Внеочередные выборы в парламент Азербайджана пройдут 9 февраля 2020 года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджана.
    Внеочередные выборы в парламент пройдут в Азербайджане

    Парламент Азербайджана V созыва объявил о самороспуске 2 декабря, поэтому его представители обратились к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить внеочередные выборы​​​. Большинство депутатов посчитали невозможным продолжать парламентскую деятельность в сложившихся условиях. До этого решения избирательный процесс должен был пройти в ноябре 2020 года.

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    Президент направил запрос в Конституционный суд, чтобы рассмотреть решение парламентариев на соответствие законодательству. И 5 декабря государственный орган утвердил его законность. После этого лидер назначил выборы в парламент на 9 февраля 2020 года.

    В парламенте страны 125 депутатов, большинство мандатов находилось в руках правящей партии «Новый Азербайджан».