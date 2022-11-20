Мир 20 ноября 2022, 09:31 Внеочередные выборы президента начались в Казахстане ЦИК Казахстана: явка на выборы президента за пять часов голосования составила 38,55% РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Казахстане проходят внеочередные выборы президента. Явка за пять часов голосования составила 38,55%. Об этом передал ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Асылбека Смагулова.

«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов избирательные бюллетени получили 23,37% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал он на брифинге.

Реклама

Голосование проводится с 07:00 до 20:00. В отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков.

Реклама

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. На данный момент проголосовали 4 606 596 казахстанцев из 11 950 485 внесенных в избирательные списки.

Ранее Токаев сообщил о выявлении попыток выдать мятежи января за народные протесты. Он призвал не путать преступную деятельность с протестами.