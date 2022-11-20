20 ноября 2022, 09:31
Внеочередные выборы президента начались в Казахстане
ЦИК Казахстана: явка на выборы президента за пять часов голосования составила 38,55%
В Казахстане проходят внеочередные выборы президента. Явка за пять часов голосования составила 38,55%. Об этом передал ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Асылбека Смагулова.
«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов избирательные бюллетени получили 23,37% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал он на брифинге.
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Голосование проводится с 07:00 до 20:00. В отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков.
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На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. На данный момент проголосовали 4 606 596 казахстанцев из 11 950 485 внесенных в избирательные списки.
Ранее Токаев сообщил о выявлении попыток выдать мятежи января за народные протесты. Он призвал не путать преступную деятельность с протестами.
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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