07 декабря 2023, 11:58
Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на февраль
Президент Азербайджана Алиев назначил внеочередные выборы на 7 февраля
В Азербайджане 7 февраля 2023 года пройдут внеочередные выборы президента. Действующий глава республики Ильхам Алиев подписал распоряжение начать подготовку к голосованию, сообщил RT.
«Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года», — поручил он.
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Последние выборы прошли в 2018 году. Следующее голосование планировали в октябре 2025 года. Причину переноса в аппарате главы республики не пояснили.
Алиев занял пост президента 15 октября 2003 года, за него отдали более 76% голосов. Спустя пять лет его переизбрали 88,7% голосов. В 2013 году за него проголосовали 84,5% избирателей, в 2018 году — 86%.
Одним из самых ярких событий правления Ильхама Алиева стало присоединение Нагорного Карабаха. После силовой операции Армения признала ее частью соседней республики. Алиев объявил, что вопрос принадлежности этого региона окончательно закрыли.
Выборы
Азербайджан
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