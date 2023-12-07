Мир 07 декабря 2023, 11:58 Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на февраль Президент Азербайджана Алиев назначил внеочередные выборы на 7 февраля РИА «Новости»

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В Азербайджане 7 февраля 2023 года пройдут внеочередные выборы президента. Действующий глава республики Ильхам Алиев подписал распоряжение начать подготовку к голосованию, сообщил RT.

«Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года», — поручил он.

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Последние выборы прошли в 2018 году. Следующее голосование планировали в октябре 2025 года. Причину переноса в аппарате главы республики не пояснили.

Алиев занял пост президента 15 октября 2003 года, за него отдали более 76% голосов. Спустя пять лет его переизбрали 88,7% голосов. В 2013 году за него проголосовали 84,5% избирателей, в 2018 году — 86%.

Одним из самых ярких событий правления Ильхама Алиева стало присоединение Нагорного Карабаха. После силовой операции Армения признала ее частью соседней республики. Алиев объявил, что вопрос принадлежности этого региона окончательно закрыли.