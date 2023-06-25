25 июня 2023, 09:32
Внеочередное заседание Совбеза прошло в Казахстане в связи с ситуацией в России
Президент Казахстана Токаев провел внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности из-за ситуации в России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«В ходе заседания Токаев заслушал доклады министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, председателя Комитета национальной безопасности, генерального прокурора и премьер-министра», — говорится в сообщении аппарата.
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Пресс-служба Токаев отметила, что ситуация в России является ее внутренним делом, однако казахстанцы с большой настороженностью восприняли произошедшее в дружественном государстве, с которым их страна имеет самую длинную границу в мире.
«Токаев подчеркнул, что Российская Федерация остается стратегическим партнером республики», — добавили в тексте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что провел переговоры с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, после которых бойцы ЧВК выдвинулись в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что открытое в отношении Пригожина уголовное дело прекратят.
Казахстан
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Касым-Жомарт Токаев
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