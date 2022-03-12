Внедорожник врезался в террасу ресторана в Вашингтоне

Один человек погиб в результате ДТП с участием внедорожника в Вашингтоне. Автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина, врезался террасу ресторана. Также известно по меньшей мере о семи пострадавших. Об этом сообщил телеканал NВС.

По предварительным данным, ДТП было совершено непреднамеренно. Машина съехала с проезжей части из-за того, что водитель не справился с управлением. Управлявшим внедорожником пожилой мужчина остался на месте происшествия, он сотрудничает с полицейскими.

В результате аварии восемь человек получили повреждения, пятеро были госпитализированы в критическом состоянии. Одна женщина скончалась.

Причины происшествия устанавливаютсяю.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске два ребенка попали под колеса авто.

Также авария, произошедшая в Челябинске, на улице Братьев Кашириных, унесла жизнь одного человека. Стало известно, что в городской больнице скончалась одна из жертв ДТП,