Мир 03 января 2023, 08:35 Внедорожник протаранил ресторан в Нью-Йорке после ДТП с Audi PIX11: Toyota RAV-4 протаранила ресторан в Нью-Йорке, пострадали 18 человек

Читать 360tv в

Внедорожник врезался в ресторан Inwood Bar and Grill в Нью-Йорке, по меньшей мере 18 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил телеканал PIX11.

Авария произошла в районе Инвуд. По данным полиции, ДТП случилось около 21:00 по местному времени, когда в ресторане было много посетителей.

Реклама

Правоохранители установили, что автомобиль Audi столкнулся с внедорожником Toyota RAV-4. От удара иномарка вылетела на тротуар и протаранила ресторан. Водитель Audi с места происшествия скрылся.

Реклама

Другие подробности происшествия выясняются, полиция проводит проверку.

Ранее, 1 января, неизвестная женщина на автомобиле пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ее задержали стражи порядка.